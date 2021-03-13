Sen Çal Kapımı Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sen Çal Kapımı 35. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlana ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen romantik komedi dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin oynuyor. Yapım cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sen Çal Kapımı Dizisi 34. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı geçen hafta 34. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yine heyecan dolu olaylar yaşandı. Herkesim Serkan’ın gerçekleri hatırlamasını beklediği son bölümde Eda, oyunu yeni bir boyuta taşımaya karar verir. Sen Çal Kapımı dizisi geçen hafta yayınlanan son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Eda ve Serkan arasında işler kızışmaya başlar. Serkan’ın Eda’yı öpmesi ikisinin de kafasının karışmasına neden olur. Eda bu öpücükle Serkan’ın kendisini hatırladığını düşünmeye başlar. Ancak Serkan hala hiçbir şey hatırlamıyordur. Eda hatırlamadığı halde neden kendisini öptüğünü sorar. Serkan’ın cevabı ise ikisinin arasının bozulmasına ve işlerin daha da karışmasına neden olur. Serkan’ın bu hamlesi ile Eda oynadığı aşk oyununu bir ileri seviyeye taşımaya karar verir. İkisi arasında işler kızışmaya başlarken kimse ne yapacağını bilemez. Deniz ise bu durumdan faydalanmaya devam eder.

Sen Çal Kapımı Dizisi 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanları da yayınlandı. Yayınlanan son fragmanda Eda Serkan’ı geri kazanmak için son kozunu da oynamaya karar verir. Bu koz ise Deniz ile evlilik oyununa başlamaktır. Bu oyun Serkan’ın hafızasını geri getirir. Ancak artık her şey için çok geç olur. Sen Çal Kapımı dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.