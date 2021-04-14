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- 14 Nis 2021 - 03:39

Ankara iftar vakti 14 nisan 2021! 14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından ilk iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın ilk sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
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İslam aleminin en önemli ayı Ramazan için geri sayım başladı. İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim’in indirildiği ay olan ve bu sebepten on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının yaklaşması ile beraber oruç heyecanı da başladı.

İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan orucun tutulduğu Ramazan ayı bu sene nisan ayında başlayacak. İçinde  Kadir gecesinin de idrak edildiği Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinin nasıl olacağı ise araştırma konusu oldu. Müslüman vatandaşlar oruç tutulacak günleri ve iftar vakitlerini şimdiden araştırmaya başladılar.

Ankara'da 14 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 14 Nisan 2021 İftar Vakti: 19:32

14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 14 Nisan 2021 Sahur Vakti: 04:36

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14 Nis 2021 - 03:39 - Yaşam

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