Doya Doya Moda 16 Mart 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 2. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 2 .Bölüm 16 Mart 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Doya Doya Moda programı ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip ediliyor. İzleyenlere hem keyifli dakikalar yaşatan hem de moda konusunda bilgi veren yapım hafta içi her gün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programında jüri üyeliğini Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu paylaşıyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının kıyasıya mücadele ettiği yapımda eğlence ve rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Her hafta yarışmanın birincisi olan isim ise tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 15 Mart Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda dün yeni haftanın ilk bölümü ile ekrana geldi. Programda bu hafta konsept değişikliğine gidildi. Eski ve yeni yarışmacılar arasından seçilen 7 yarışmacı ile yoluna devam edecek olan programda rekabet eden yarışmacılarla ilgili farklılıklar yaşandı. Programın dün ekrana gelen bölümünde en iddialı isimler tarzları ile kıyasıya rekabet etti. Programın sıkı takipçileri ise günün birincisi olan ismi merak ediyor.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen yeni konseptinde programın en iddialı isimleri bir araya geldi. Bugüne kadar tarzları ile dikkatleri üzerine çeken isimlerin yarıştığı 15 mart programında günün birincisi ise 17 puan alan Özde oldu. Özde’yi 15 puan ile Birben takip ederken en düşük puanı alan isimler ise Su ve Emel oldu. İki yarışmacı günü 8 puan ile tamamladı.

Doya Doya Moda Programı 16 Mart Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programı bugün haftanın ikinci bölümü ile ve yeni konsepti ile yeniden ekrana gelecek. Programda 16 mart puan durumu ve günün birincisi olan isim ise henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda programı merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.