Zuhal Topal'la Sofrada 562. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 16 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 562. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet ve eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ile buluşuyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen program ilk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Birbirinden iddialı isimlerin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada lezzetli yemek tarifleri de ekrana geliyor. Programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen programda her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yapımda kaynanalar ise jüri üyesi oluyor. Haftanın hergünü evine konuk olunan gelin menüsünü kaynanalara ve Zuhal Topal’a sunuyor. Yapılan tadımların sonucunda yarışmacının puanlar belli oluyor. Gelinlerin en yüksek puanları almak için kıyasıya rekabet ettikleri programda cuma günleri haftanın finali gerçekleşiyor. Haftanın finalinde kazanan isim belli oluyor. Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanları alan yarışmacı 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 15 Mart Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Haftanın ilk yarışmacısının performansını sergilediği 15 mart bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Programın sıkı takipçileri ise ilk gün yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Muhsine Demirçelik ve kaynanası Şükriye Demirçelik mücadele etti. Gelin Muhsine Demirçelik kalabalık menüsünü hazırlamak için zamanla mücadele etti. Yarışmacı günün sonunda kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan toplam 31 puan aldı.

Zuhal Topal’la Sofrada 16 Mart Yarışmacısı Kim Olacak, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün haftanın ikinci yayını ile ekrana gelecek. 16 mart yarışmacısının puanı ise henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.