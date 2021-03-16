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- 16 Mar 2021 - 11:20

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Mart 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 662. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Birçok seyirciyi ekranlara kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün belirlenen bir yemek yarışmacılar tarafından yapılmaktadır. Hafta sonunda ise çeyrek altın o hafta içerisinde en çok puan alan yarışmacıya verilmektedir. Gelin ve kaynanaların yer aldığı yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısıma Gelinim Mutfakta 662. Bölüm izle kısmından ulaşabilir ve reklamsız izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Mart 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında izleyenler ile buluşmaya devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı rekabet ve eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda her hafta birinci olacak ve elenecek isimler merakla bekleniyor. Birbirinden lezzetli yemek tariflerinin de ekrana geldiği gündüz kuşağı programı hafta içi hergün saat 13.00’da yayınlanıyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele veriyor. Gelinlerin günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiği programda kaynanalar ise kendi gelinlerinin hazırladığı tabağı bulmaya ve en yüksek puanları vermeye çalışıyor. Gelinlerin ödülleri kazanmak için mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda heyecan dolu anlar ekrana geliyor. Programda günün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan isim ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Her hafta en düşük puanları alan isim cuma günü yapılan final ile yarışmaya veda ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 15 Mart Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programda dün yine kıyasıya rekabet yaşandı. Programın sıkı takipçileri ise 15 mart günü çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde yeni yarışmacı Hilal izleyenlere tanıtıldı. Geçen hafta elenen Zeynep’in yerine yarışmaya katılan Hilal ilk günü 11 puandan tamamladı ve sonuncu oldu. Aysun ve Dudu ise 19 puan alarak birinciliği paylaştı. Yapılan kura seçimi ile çeyrek altın ise Dudu’nun oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 16 Mart Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında 16 mart puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 13.00’da yeni bölümü ile ekrana gelecek.

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16 Mar 2021 - 11:20 - Dizi Fragmanları

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