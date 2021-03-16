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- 16 Mar 2021 - 15:48

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Bölüm Full İzle! 16 Mart Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı ve kesintisiz izleme bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda Oktay Kaynarca başrolü üstleniyor. Yapım salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 185. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçen hafta 185. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın son bölümünde İlyas Çakırbeyli rüzgarı esti. Hızır Reis’in içerde, Alparslan’ın ise tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son bölümde İlyas ailesi için tüm gücü ile savaşır. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekrana gelen son bölümünde İlyas, Hızır’dan aldığı yetkiyi yakışanı yapmak ve onları kurtarmak için tüm gücü ile mücadeleye başlar. Özcan’ın otelde kendisini öldürmeye çalıştığını anlayan İlyas, yeni bir plan yapar ve İshak’ı tuzağa düşürür. Bahar Sincanlı’nın özel koruması olan Orhan’ın ihanet ettiğini öğrenen İlyas, bu, işin peşine düşer. Buradan istediklerini alırsa hem abisini hem de Kimsesiz Doğan’ı hapisten çıkarabilecektir. Bir yandan abisini hapisten çıkarmaya çalışırken diğer yandan ise Haşmet Façalı ile hasımlık eden İdris’in peşine düşer. Tufan’ın da yardımı ile İdris ve ailesi üzerinden plan yapan İlyas, abisine ve Kimsesiz Doğan’a atılan iftirayı ortaya çıkarır. Bu sırada içerde olan Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’ın ise hayatı tehlikeye girer. Gece kuşu ikisini de öldürmek ister. Ancak kendi kurduğu tuzağa düşer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 186. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merakla beklenmeye başladı. Dizinin 186. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’ın hapisten çıktığının anlaşıldığı yeni bölüm fragmanında çatışma sahneleri dikkat çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

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16 Mar 2021 - 15:48 - Dizi Fragmanları

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