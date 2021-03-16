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- 16 Mar 2021 - 15:54

Hekimoğlu Dizisi 41. Bölüm Full İzle Kanal D! 16 Mart 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hekimoğlu 41. Bölüm tek parça izle seçeneğiyle birlikte; Hekimoğlu 41. Bölüm izleyebilirsiniz. Mucize Doktor ile zamanında kıyasıya yarışan Hekimoğlu, en beğenilen doktor dizilerinden biri olarak öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız Hekimoğlu 41. Bölüm izle makalemizle birlikte; konuyla ilgili net bilgilere sahip olabilirsiniz. Hekimoğlu dizisine dair hazırladığımız makalemizde Hekimoğlu 41. Bölüm fragmanını da bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Ali Kurt
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Hekimoğlu Dizisi 41. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Hekimoğlu dizisi macera dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Okan Yalabık gibi isimlerin başrolünde yer aldığı yapımda bir hastanede yaşanan olaylar anlatılıyor. Dizi salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Hekimoğlu Dizisi 40. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu geçen hafta 40. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Hekimoğlu tam kendine göre bir vaka bulur. Bu vaka herkes için işleri karmaşık hale getirirken, Hekimoğlu’nun bir sırrı ise herkesi meraklandırır. Hekimoğlu dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden beğeni topladı.

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde verdiği konser sırasında kalp spazmı yaşayan ve hastaneye kaldırılan genç piyanist Ateş’in ilgisini çeker. Efe Erdem savan sendromu olan çok yetenekli bir piyanisttir. Çocukken geçirdiği trafik kazası ile zihinsel olarak engelli hale gelen ancak bununla bir müzik dehası yaratan ünlü piyanist Ateş için araştırma konusu olur. Ateş’in incelemeye başladığı bu vaka başta kolay gibi gözükse de git gide daha karmaşık bir hale gelir. Bu sırada Zeynep Ankara’ya bir uçak rezervasyonu bulur. Ateş’in Ankara’ya gideceğini anlar ancak bunun nedenini anlayamaz. Ateş’in neden Ankara’ya gideceğini öğrenmeyi kafasına koyar. Zeynep ve Emre bu işin peşindeyken Ateş’in Ankara’ya iş görüşmesine gideceğini düşünürler. Ancak Orhan ve İpek’in de konuya dahil olması ile herkes Ateş’in beyin tümörü olduğundan şüphelenmeye başlar.

Hekimoğlu Dizisi 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından Ateş’in beyin tümörünün olup olmadığı merak edildi. Yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ateş hamile bir kadın ile ilgilenirken beklenmeyen durumların geliştiği görüldü. Ateş ve İpek’in yeniden karşı karşıya geleceği yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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16 Mar 2021 - 15:54 - Dizi Fragmanları

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