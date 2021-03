Baraj Dizisi 31. Bölüm Full İzle FOX TV! 16 Mart Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 31. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Baraj dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Baraj dizisi salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Baraj Dizisi 30. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj geçen hafta 30. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Bahar ile Nehir arasındaki savaş git gide büyümeye başlar. Bu sırada Tarık ise Meryem’in cesedinden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Baraj dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Bahar, annesinin ölümü ile yıkılır. Her ne kadar bu olay onu yıpratsa da Nazım’ı da kendisine yaklaştırır. Nazım annesinin ölümü üzerine Bahar’a destek olmak ister. Bahar ve Nazım her şeyin yoluna girdiğini düşünmeye başlamışken, Nehir ise yeni planlar yapar. Nazım’dan vazgeçmeye niyeti olmayan Nehir, Tarık’ı kullanarak Nazım’ı kıskandırmak ister. Tarık her şeyden habersiz Nehir’in oyunlarına uyarken, bir yandan da başındaki beladan kurtulmaya çalışır. Meryem’in cesedini hala gömmemiştir ve abisinin gelişi ile işler daha da karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Tarık bir yandan Nehir’i düşünürken diğer yandan ise Zahra ve İbrahim ile beraber Meryem’in cesedinden kurtulmanın yollarını arar.

Baraj Dizisi 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanları da ekrana geldi. Baraj dizisinin 31. bölüm fragmanında Nehir’in hamileyim yalanı ortalığı karıştırırken, Bahar ise gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Tarık, Zahra ve İbrahim ise Meryem’in cesedinden kurtulmak için beklenmedik yollara başvurur. Meryem’in abisi ise gerçeklere ulaşmak üzeredir. Baraj dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.