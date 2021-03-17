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- 17 Mar 2021 - 09:25

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Mart 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün 09.45'te ekranlarda olacak. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Mart 2021 kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Mart 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının sevilen sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah kıpır kıpır, eğlence dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen programda bilgi, müzik ve eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Sabah saatlerine neşe katan program hafta içi hergün saat 09.45’te ekrana geliyor.

Demet Akalın ve yakın arkadaşı Alişan’ın sunumu ile ekrana gelen sabah programının her bölümünde birçok farklı konu konuşuluyor, keyifli sohbetler ediliyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olarak ağırlandığı yapımda çarpıcı açıklamalar gündeme bombe gibi düşüyor. Mutfaktan sağlığa, astrolojiden gündem meselelerin kadar birçok farklı konuda uzman isimlerin katılımı ile izleyenlerin bilgilendirildiği programda konuklar özel hayatları ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor. Sevilen program her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 16 Martta Neler Oldu?

Sabah kuşağının en çok izlenen programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah dün yine eğlence dolu bölümü ile izleyenleri ile buluştu. Birçok ünlü ismin konuk olarak ağırlandığı yapımda sağlık ve mutfak köşesinde de keyifli dakikalar yaşandı. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı dün ekrana gelen bölümünü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümüne Yasemin’in Penceresi isimli programla tanınan Yasemin Bozkurt konuk oldu. Ünlülerin kara kutusu olarak bilinen Yasemin Bozkurt canlı yayında ünlüler ile ilgili küçük bilgiler paylaştı. Bozkurt’un açıklamaları dikkat çekti. Programın diğer konuğu olan Mehmet Akyüz, Türkiye’nin ilk erkek güzeli olan Karahan Çantay’ın ölümü ile ilgili bilinmeyenleri paylaştı. Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Saadet Gürses, Yeşilçam yolculuğunda yaşadığı deneyimleri ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 17 Mart Konukları Belli Oldu Mu?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının bugünkü konukları henüz belli olmadı. Program bugün saat 09.45’te canlı yayın ile ekrana gelecek.

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17 Mar 2021 - 09:25 - Dizi Fragmanları

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