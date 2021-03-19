Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 153. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 19 Mart 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. Suçlular ile mağdurların yüzleştiği gündüz kuşağı programında çarpıcı gündemler ekrana geliyor. Program hafta içi hergün saat 15.15’te yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 152. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yine birbirinden çarpıcı gündemleri ile izleyenleri ekrana kilitledi. Yayınlanan her bölümü ile izleyenlerde merak uyandıran programda dün sahte gelin olayında yeni gelişmeler yaşanırken, yasak aşk olayının mağduru Hamide’nin ölümü de konuşulmaya devam etti. Programın son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde eşi Savaş ve Sema arasındaki yasak aşkı öğrendikten sonra hayatını kaybeden Hamide gündem olmaya devam etti. Hamide hanımın ölümü ile yasak aşkın bağlantısı olup olmadığını araştıran Vazgeçme ekibi, Sema hanımın amcası Enver Bey’le görüştü. Enver Bey yasak aşkla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Programın diğer gündemi ise günler önce görüntüleri ortaya çıkan sahte gelin oldu. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu iddia eden sahte gelin canlı yayına bağlandı. Sahte gelin Koç Ali’nin kendisinin tanıdığını iddia etti. Programda kayıp olayları da gündeme geldi. Halis ve Cumaziye Kaplan programa kızlarını bulmak için katıldı. Okula gidiyorum diye evden çıkan genç kızdan bir süredir haber alınamıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 153. Bölüm Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gele bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. Program bugün haftanın son yayını ile ekrana gelecek. Yasak aşk gündeminin konuşulmaya devam edeceği yeni bölümde kayıp genç kız ile ilgili gelişmeler de ekrana gelecek. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.