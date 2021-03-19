Doya Doya Moda All Star 19 Mart 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 5. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 5 .Bölüm 19 Mart 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Doya Doya Moda All Star programı rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda her hafta birincisi olacak isimler merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda izleyenler hem keyifli vakit geçiriyor hem de moda konusunda bilgi sahibi oluyor. Sevilen program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda All Star programının jüri üyesi koltuğunda Uğurkan Erez, Ivana Sert, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever oturuyor. Moda dünyasının başarılı isimleri yarışmacıların kombinlerini değerlendiriyor ve verdikleri puanlarla en iyi olanı seçiyor. Birbirinden iddialı büyük beden 7 kadının en tarz olmak için kıyasıya rekabet ettiği programda hergün farklı bir konsept için podyuma çıkılıyor. Yarışmacılar günün konseptine en uygun kombinleri hazırlamak için kıyasıya rekabet ediyor. Programda günün birincisi olan isim alışveriş için ek bütçe kazanıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı ise tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda All Star Programı 18 Mart Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programı Doya Doya Moda All Star dün yine eğlence dolu bölümü ile izleyenleri ile buluştu. Haftanın finali yaklaşırken yarışmada heyecan da zirveye çıktı. Bu hafta birinci olmak için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar dün yine birbirinden iddialı kombinleri ile izleyenlerin karşısına çıktı. Programın sıkı takipçileri 18 mart günü birinci olan ismi merak ediyor

Doya Doya Moda All Star programının dün ekrana gelen bölümünde günün birinciliğimi iki yarışmacı paylaştı. Birben ve Özde aldıkları 16 puan ile birinci oldu. 6 puan alan Rümeysa ise günü son sırada tamamladı.

Doya Doya Moda All Star Programı 19 Mart Puan Durumu Belli Oldu Mu, Haftanın Birincisi Kim?

Doya Doya Moda All Star programı bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. Programda 19 mart puan durumu henüz belli değil. 19 mart puanları açıklandıktan sonra merakla beklenen haftanın birincisi belli olacak. Program bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.