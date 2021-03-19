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- 19 Mar 2021 - 12:58

Payitaht Abdülhamid 143. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid heyecan dolu bölümüyle bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Payitaht Abdülhamid 143. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Payitaht Abdülhamid 143. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda Osmanlı Devleti’nin çöküş yılları ve Abdülhamid’in verdiği mücadeleler anlatılıyor. Başrolünü Bülent İnal’ın oynadığı yapım her hafta cuma akşamları saat 20.00’da TRT1’de ekrana geliyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 142. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid geçen hafta 142. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımda Abdülhamid’in öğrendiği gerçekler onu yeni bir plan yapmaya iterken, Fatma ise çok zor bir kararın eşiğine gelir. Payitaht Abdülhamid dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Payitaht Abdülhamid dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Abdülhamid mason paşayı bulmak için yaptığı plan ile büyük bir gerçekle yüzleşir. Selim paşanın mason olmadığı ortaya çıkar. Abdülhamid uzun zamandır şüphelendiği Selim paşanın mason olmadığını öğrenince, gerçek masonun kim olduğunu anlamak için yeni bir plan yapmaya karar verir. Bu sırada Selim paşa da Sultan Abdülhamid ile yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmenin ardından Selim paşa ve Sultan Abdülhamid beraber hareket etmeye karar verirler. Sarayda da işler iyice çığrından çıkmaya başlar. Saliha hazırladığı plan ile Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Aliye her şeyin yoluna girdiğini düşünür ve Stefano ile buluşmak için hazırlık yapar. Ancak ablası Fatma’nın tuzağına düşer. Fatma Aliye’yi korumak için her şeyi yapmayı göze alır. Ancak kardeşini korurken büyük aşkı ile arası bozulur. Fatma ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 143. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Abdülhamid’in mason paşayı bulmasının merakla beklendiği yapımda Fatma’nın vereceği karar da heyecanı yükseltti. Dizi heyecanla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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19 Mar 2021 - 12:58 - Dizi Fragmanları

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