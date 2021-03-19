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- 19 Mar 2021 - 13:05

Akıncı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı bu akşam ATV ekranlarında olacak. Akıncı 12. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 12. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Akıncı Dizisi 12. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Akıncı dizisi heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda köklerini Osmanlı’dan alan modern bir süper kahramanın İstanbul’u korumak için verdiği mücadele anlatılıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı yapım cuma akşamları saat 20.00’da ATV  ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Akıncı Dizisi 11. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Akıncı, geçen hafta 11. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Nergis, Kemal komiserin aklanması için Güneş’e destek olurken, Akıncı ise yeniden Lukas’ın peşine düşer. Akıncı dizisi geçen hafta ekrana gelen bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Cüneyt kendisi ile ilgili gerçeklere ulaşmaya çalışan Kemal’e büyük bir tuzak kurar. Cüneyt’in kumpası ile Kemal cezaevine gönderilir. Ancak Cüneyt’in durmaya niyeti yoktur ve içerde de Kemal’i rahat bırakmaz. Kemal’e kurulan kumpasın farkında olan Güneş ise Cüneyt ile ilgili araştırmasını derinleştirir. Bu konuda Nergis’ten de destek ister. Taşkın da Kemal’in suçsuz olduğunu kanıtlamak ve Cüneyt’in kurduğu kumpası ortaya çıkarmak için uğraşır. Taşkın Cüneyt’in inkar edemeyeceği kanıtlara ulaşır. Kimsenin haberi olmasa da bu olayda Akıncı da onlara gizliden destek verir.  Bu sırada Fatih’e okulda açılan soruşturma Nergis’e kendisini kötü hissettirir. Soruşturmanın kendisi yüzünden açıldığını düşünen Nergis bu konuda haber yapar ve soruşturmanın sonlandırılması için harekete geçer. Orhan uzun zaman sonra Lukas’tan yeni bir iz bulur. Akıncı yeniden Lukas’ın peşine düşer.

Akıncı Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak edildi. Dizinin yeni bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler dikkat çekti. Akıncı dizisi merakla beklenen 12. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

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19 Mar 2021 - 13:05 - Dizi Fragmanları

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