Seni Çok Bekledim 8. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seni Çok Bekledim 8. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Seni Çok Bekledim dizisi heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan her bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapımda Ayliz ve Kadir arasındaki tutku dolu aşk anlatılıyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini oynadığı yapım cuma akşamları saat 20.00’da Star TV’de ekrana geliyor.

Seni Çok Bekledim Dizisi 7. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim geçen hafta 7. bölümü ile ekrana geldi. Kadir ve Ayliz Umut için yeni bir yola çıkarken, Selo’nun içerden çıkması ile ilgili Erol ise beklenmedik bir plan yapar. Dizi yayınlanan son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yaşananların ardından Selo yakalanır ve polisler tarafından götürülür. Selo’nun içeri girmesi ile yalnız kalan Umut için ise zor bir süreç başlar. Kadir bu dönemde Umut’a sahip çıkmaya karar verir. Kadir ve Ayliz Umut’un yaşadığı travmaları atlatması ve mutlu olması için çabalar. Bu sırada Kadir ise Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlar. Ayliz kendileri için alınmış bu ev ve duyduğu teklif karşısında çok şaşırır. Umut ile aile olmanın provasını yapan Kadir ve Ayliz yeni bir yola girerler. Bu sırada Cemal, Erol’un ifadesi ile Selo’nun bir daha içerden çıkmayacağını düşünür. Ancak Erol’un kafasında kimsenin bilmediği başka bir plan vardır. İsmet Cemal için gizli bir araştırma yaparken kendisinin aradığı şeyin de o evin içinde olduğunu anlar. Songül ise kızının kendisinden sakladığı büyük sır ile yüzleşme zorunda kalır.

Seni Çok Bekledim Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.