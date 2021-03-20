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- 20 Mar 2021 - 11:21

İbo Show 18. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 20 Mart 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonda İbo Show tüm heyecanıyla Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İbo Show bugün saat 20.00'da ekranlarda olacak. İbo Show 18. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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İbo Show 18. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan İbo Show programı ilgi ile takip ediliyor. 9 yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönen programda her hafta birbirinden eğlenceli anlar ekrana geliyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen programda birbirinden ünlü isimler konuk olarak ağırlanıyor. Müzik şöleninin ve keyifli sohbetlerin ekrana geldiği program her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da Star TV’de ekrana geliyor.

İbo Show Programı 17. Bölüm Konukları Kimlerdi, Programda Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan İbo Show programı geçen hafta 18. bölümü ile ekrana geldi. Yeni sezonun en çok takip edilen yapımı son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi. İbo Show programının son bölümüne yine birbirinden ünlü isimler konuk oldu, kahkaha dolu sohbetler edildi.

İbo Show programının geçen hafta ekrana gelen bölümüne Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan konuk oldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı 18. bölümünde müzik şöleni yaşandı. Suzan Kardeş eğlenceli şarkıları ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Birçok konuda sohbetlerin edildiği programda İbrahim Tatlıses ve Nükhet Duru geçmişte yaptıklarından ve anılarından bahsetti. Eğlenceli tavırları ile dikkat çeken Nükhet Duru, izleyenleri kahkahaya boğdu. Berkay’ın da en sevilen şarkıları seslendirdiği programda eğlence dolu anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses’in de şarkıları ile konuklara eşlik ettiği programın son bölümü büyük beğeni topladı.

İbo Show Programı 18. Bölüm Konukları Belli Oldu Mu?

İbo Show programının geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölüm konukları merak edilmeye başlandı. Her hafta sanat dünyasının en popüler isimlerinin ağırlandığı programın yeni bölüm tanıtımı da ekrana geldi. İbo Show programına bu hafta Ceylan, Zahide Yetiş, Fatih Ürek ve İsmail YK konuk olacak. Birbirinden renkli isimlerin konuk olarak ağırlanacağı eğlence dolu yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.

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20 Mar 2021 - 11:21 - Dizi Fragmanları

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