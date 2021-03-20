Arıza Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arıza Dizisi 27. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun sevilen yapımlarından Arıza aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Ali Rıza’nın intikam için çıktığı yolda girdiği tehlikeli mücadelelerin anlatıldığı Arıza dizisinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan başrolleri paylaşıyor. Yapım her hafta pazar akşamları saat 20.0’da ekrana geliyor.

Arıza Dizisi 26. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının favori yapımlarından Arıza geçen hafta 26. bölümü ile ekrana geldi. Yaşananların ardından konsorsiyumda dengelerin değiştiği son bölümde Ali Rıza ve düşmanları arasında yeni bir mücadele başlar. Ali Rıza aynı anda her şeyi kontrol etmeye çalışırken, şaşırtıcı bir gelişme ile baş başa kalır. Arıza dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Arıza dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Mert ve Haşmet’in yaralanması herkesi büyük üzüntü içine sokar. Hem Halide hem de Ali Rıza’nın ailesi Mert ve Haşmet’ten gelecek iyi haberleri beklemeye başlar. Bu yaşananların ardından İhtiyar konsorsiyum ile ilgili yeni kararlar almak zorunda kalır. İhtiyar’ın Mithat’ı masanın başından alması ile dengeler de değişmeye başlar. Masa bir süreliğine de olsa dağıtılır. Masanın dağılmasının ardından herkes hangi tarafta duracağına karar vermek zorunda kalır ve yeni planlar yapılmaya başlar. Hasımları yeni planları kurmak için çabalarken Ali Rıza ise eski bir dostu ile beklenmedik bir hamle yapar ve Mithat’ların gizli toplantısını basar. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Balaban ise hasımlarını karşı karşıya getirmek ister. Bu mücadelenin içinde Ali Rıza’ya gelen telefon ise onu çok şaşırtır.

Arıza Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Rıza’nın peşinde olduğu gerçeklere yaklaşmaya başlaması dikkat çekerken, aksiyon dolu sahneler de yeni bölüm heyecanını arttırdı. Yapım yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.