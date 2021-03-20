Hercai Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai Dizisi 64. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile izleyenleri ekrana kilitleyen Hercai dizisi, ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı Hercai dizisinde intikamdan doğan bir aşkın hikayesi anlatılıyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Hercai her hafta pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Hercai Dizisi 63. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Hercai geçen hafta 63. bölümü ile ekrana geldi. Miran ve Reyyan arasındaki sırların ortaya dökülmeye başladığı son bölümde konakta beklenmedik gelişmeler yaşanır. Ortaya çıkan gerçeklerin ardından Miran karanlık bir yola girmek üzeredir. Hercai dizisi geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Reyyan, Dilşah’ın söyledikleri karşısında şok olur. Her ne kadar onunda iyi biri olabileceğine inanmak istese de Dilşah’ın söyledikleri ile gerçek yüzünü bir kere daha görür. Bundan sonra Dilşah’a karşı tavır almaya karar verir. Bu sırada Cihan ise Azat’ı bulmaya çalışır. Azat’ın ortadan kaybolmasına Miran’ın neden olduğunu düşünür ve düğün evini basar. Zehra ise Füsun’un yaptıklarını öğrenir ve Aslanbey konağını basmaya gider. Ortalığın nasıl karıştığını gören Reyyan Miran’dan gerçekleri daha fazla saklayamayacağını anlar. Miran’a her şeyi anlatmak için ona güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece Miran da Reyyan için bir sürpriz hazırlar ancak işler beklenmedik şekilde gelişir. Sürpriz olayların ardından gerçekleri öğrenen Miran karanlık bir yola girmek üzeredir. Onu bu yoldan döndürebilecek tek kişi ise Reyyan’dır.

Hercai Dizisi 64. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde Reyyan’ın Miran’ı durdurmayı başarığ başaramayacağı merak edildi. İlgi ile takip edilen yapımın heyecan dolu yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Hercai dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.