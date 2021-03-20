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- 20 Mar 2021 - 17:05

Menajerimi Ara 30. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Mart 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Menajerimi Ara dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Menajerimi Ara dizisi, pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Ali Kurt
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Menajerimi Ara 30. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Menajerimi Ara heyecan ve eğlence dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Bir menajerlik ajansında yaşanan macera dolu olayların anlatıldığı yapımda Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizi her hafta pazar günleri saat 20.00’da ekrana geliyor.

Menajerimi Ara Dizisi 29. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi geçen hafta 29. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Dicle Barış ile olan ilişkisinde yeni bir sınav ile karşı karşıya kalırken, ajansta ise gizli kalan gerçeklerin ortaya çıkması ile taşlar yerinden oynar. Menajerimi Ara dizisi geçen hafta ekrana gelen bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Dicle bir sinema projesi için Barış’ı görüşmeye gitmeye ikna eder. Barış ve Dicle’nin gittiği proje için Ömer’in de orada olması gerginlik yaratır. Bu durum Barış’ı sinirlendirirken Dicle ise zor durumda kalır. Bu sırada Çınar oyuncusu Sedef Avcı’yı bir film projesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedef Avcı komedyen olmayı kafasına koymuştur ve onu vazgeçirmek Çınar’ın düşündüğü kadar kolay olmaz. Dicle yaşanan gerilimli olayların ardından Barış’a destek olmak için yanına gider. Ancak Barış’ın annesi Ayla’dan beklemediği bir tavır görür ve çok üzülür. Bu sırada Peride Beren ile ilgili gerçekleri öğrenmek için bir adım atar. Feris ve Serkan ilişkisinde ise sürpriz bir gelişme yaşanır. Dicle ve Kıraç, Cahide’nin kitabının film hakları için karşı karşıya gelir.

Menajerimi Ara Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Barış’ın herkesten uzaklaştığı görülürken, ajansa gelen yeni patron ise herkesi germeye başlar. Menajerimi Ara dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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20 Mar 2021 - 17:05 - Dizi Fragmanları

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