Sefirin Kızı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2021 Sefirin Kızı 45. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 45. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Sefirin Kızı dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapımın başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün yer alıyor. Sefirin Kızı pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sefirin Kızı Dizisi 44. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı geçen hafta 44. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın yayınlanan son bölümünde Mavi ve Sancar arasında güven problemleri kendini göstermeye başlarken, Efeoğlu ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Sefirin Kızı dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Sefirin Kızı dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Mavi Sancar ile yaptığı evliliğin tadını çıkaramadan eski kocası Sedat kabus gibi üzerine çöker. Geçmişin yaralarında kurtulduğunu düşünürken birkez daha onlarla yüzleşmek zorunda kalır. Bu sırada da Sancar’a ne kadar güvendiğini sorgulamaya başlar. Sancar ise her ne kadar kafasından atmaya çalışsa da aklında Mavi ile ilgili birçok soru vardır. Kalbi onu Mavi’ye yaklaştırsa da aklındaki sorulardan kurtulmayı başaramaz. Bu sırada Yahya ve Dudu’nun düğünü için hazırlıklar tüm hızı ile devam eder. Elvan ise annesi gibi gördüğü Halise ise beklenmedik bir konuşma yapar. Bu konuşma onu yıkar. Bu esnada ona elini uzatan Bora’nın elini tutmak konusunda ise kararsızdır. Güven Sancar’dan yediği son gol karşısında tehlikeli bir plan yapmaya başlar. Düğün günü geldiğinde ise Efeoğlu konağında beklenmedik olaylar yaşanır. Bu düğün tüm aile için unutulmaz olacaktır.

Sefirin Kızı Dizisi 45. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda bu hafta yaşanacaklar merakla beklenmeye başladı. Mavi ve Sancar arasındaki gerilimin ve sırların devam edeceği 45. bölüm bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.