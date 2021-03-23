Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Mart 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 667. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Mart 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda her hafta kazanacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda izleyenler eğlence dolu anlar yaşıyor. Lezzetli yemek tariflerinin de ekrana geldiği Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta hafta içi hergün saat 13.00’da Kanal D’de yayınlanıyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile renk kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak yarışıyor. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yarışmada kaynanalardan ve Seda Sayan’dan en yüksek puanları alan isimler ödülleri de kazanıyor. Günün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı programda hafta boyunca en yüksek puanı toplayan yarışmacısı ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 22 Mart Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Yeni yarışmacı Seda ve kaynanası Nagehan hanımın getirdiği köpeğin olay yarattığı 22 mart bölümünde eğlence dolu anlar ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri 22 mart günü puan durumunun nasıl olduğunu ve birinci olan ismi merak etti.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta yeni gelen Seda ilk gün performansı ile dikkat çekti. Programın dün ekrana gelen bölümünde Seda, Aysun ve Dudu aynı puanı aldı. 17 puan ile birinciliği paylaşan isimler arasında kura çekildi. Kura sonucunda çeyrek altını kazanan isim Seda oldu. Ayten ise aldığı 13 puan ile diğer yarışmacıların gerisinde kaldı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 23 Mart Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 mart puan durumu henüz belli olmadı. Program yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.