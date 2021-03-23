Hekimoğlu Dizisi 42. Bölüm Full İzle Kanal D! 23 Mart 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hekimoğlu Dizisi 42. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Hekimoğlu dizisi macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Okan Yalabık gibi isimlerin yer aldığı yapımda dünyaca ünlü bir doktor olan Hekimoğlu’nun maceraları anlatılıyor. Dizi her hafta salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Hekimoğlu Dizisi 41. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu geçen hafta 41. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde İpek ve Ateş arasında bir hasta yüzünden yeni bir gerilim oluşur. İpek’in vakayı devralması ile Hekimoğlu için de tatil fırsatı doğar. Hekimoğlu dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Hekimoğlu dizisinin ekrana gelen son bölümünde dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyoda çekim yaptığı bir esnada inme geçirir. Hastaneye kaldırılması ile inmenin bebeği nedeni ile olduğu ortaya çıkar. Berrak 40’lı yaşların sonunda ve büyük uğraşların sonucunda hamile kalmış bir kadındır. Bu yüzden Hekimoğlu’nun bebeği alma isteğine karşı çıkar. İpek ise kadınla duygusal bir bağ kurar. İpek hem kadını hem de bebeği kurtarmak için yollar ararken, Hekimoğlu yaklaşımı konusunda onu uyarır. Ancak İpek’in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. İpek ile Ateş arasında gerilimin artması ile beraber İpek vakayı Ateş’ten alır ve kendi ilgilenmeye başlar. Hekimoğlu ise bu sırada tatile çıkmaya karar verir. Orhan ve ekip Ateş’in İpek’i bırakıp gitmeyeceğine emindir. Ancak Ateş tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar ve gitmek konusunda çok kararlıdır.

Hekimoğlu Dizisi 42. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanında ise İpek ve Ateş arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Hekimoğlu dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.