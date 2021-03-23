Baraj Dizisi 32. Bölüm Full İzle Fox TV! 23 Mart Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 32. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yeşilçam uyarlaması olan Baraj dizisinin başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman ve Burak Yörük yer alıyor. Baraj dizisi her hafta salı akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Baraj Dizisi 31. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj geçen hafta 31. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın yayınlanan son bölümünde Nehir’in hamilelik yalanı ortalığı karıştırır. Bu haber Nazım ve Bahar cephesinde yeni sorunlar yaratırken, Tarık ve Zahra ise yolun sonuna gelmek üzeredir.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nehir Nazım’ı kaybetmemek için beklenmedik bir hamle yapar. Nazım’ı kendi yanında tutmanın yolunu hamilelikte bulur ve hamile olduğunu söyler. Bu haber hem Nazım’ı hem Bahar’ı çok şaşırtır. Nehir bu yalanı saklayabilmek ve Nazım’ı kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine de geri döner. Bahar Nehir’in hamile olduğu haberi ile yıkılsa da Nazım’ı ona kaptırmak istemez. Bu yüzden Nehir’in evine beklenmedik bir casus yerleştirir. Bu casus sayesinde Nehir’in yalan söylediğini öğrenir. Bahar’ın hamile olmadığını öğrenmesi Nehir’i köşeye sıkıştırırken, Bahar ise tüm bu karmaşanın içinde yeni bir sürprizle baş etmek zorunda kalır. Tarık, Zahra ve İbrahim için ise süre dolmak üzeredir. Meryem’in cesedini bir türlü gömemezler ve yaşadığı yalanı ile idare etmeye çalışırlar. Ancak bu durum gün geçtikçe zor bir hal almaya başlar. Halit ise kız kardeşinin cesedini çok yaklaşmıştır.

Baraj Dizisi 32. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nehir ve Nazım arasındaki yüzleşme dikkat çekti. Nehir’in başına gelen felaketlerin de şaşkınlık yarattığı fragmanın ardından yeni bölüm heyecanı arttı. Dizi bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.