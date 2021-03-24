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- 24 Mar 2021 - 14:50

Masumiyet Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni dizisi Masumiyet yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Masumiyet 5. bölüm full izleme linkine ve 5. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Masumiyet 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Masumiyet heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımın başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır rol alıyor. Masumiyet dizisi her hafta çarşamba akşamı saat 20.00’da ekrana geliyor.

Masumiyet Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet geçen hafta 4. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda Ela ve İlker arasındaki dava sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken İrem ise şaşırtıcı bir hamle yapar. Masumiyet ekrana gelen son bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde İlker’in hastaneye yaptığı şok ziyaret işlerin değişmesine neden olur. İlker bu ziyaret ile başlayan tartışmaları sonlandırmak için yaptığı basın açıklaması ile dava sürecinde reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. İlişkini kabul edilmesi Ela’nın haklılığını ortaya koyarken, İlker’in açıklamaları ise birkez daha onurunu kırar. Bu basın açıklamasına kadar sadece kızı için adalet arayan Bahar açıklamanın ardından ise Ilgaz ailesinin yaptığı çirkin aldı yönetimi ile karşı karşıya kalır.  Ilgaz ailesinin yürüttüğü bu algı operasyonunun diğer kurbanı da İrem olur. Duruşmada İrem hakkında ortaya çıkan kanıtlar, suçlamaların İrem’e yönelmesine neden olurken, Bahar ve Harun yeniden işbirliği yapmak zorunda kalır. Ela ise kafasındaki boşlukları doldurmanın yolunun İlker’den geçtiğine inanarak yeni bir karar alır. Bu karar Bahar’ı büyük hayal kırıklığına uğratır. Ela gerçekleri öğrenmek için İlker ile buluşmaya doğru giderken İrem ise çok daha büyük bir adım atar ve intihar girişiminde bulunur.

Masumiyet Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ela’nın yaşananları hatırlaması dikkat çekerken, İlker ise gerçeklerden kurtulmak için kaçmaya karar verir. Masumiyet merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de.

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24 Mar 2021 - 14:50 - Dizi Fragmanları

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