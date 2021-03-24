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- 24 Mar 2021 - 14:54

Kuruluş Osman Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV kanalının en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman 51. Bölüm izle sorguları Google’da en çok aratılanlar arasında yer almaktadır. Sizler için hazırladığımız makalenin altında yer alan, Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle ya da Kuruluş Osman 51. Bölüm tek parça izle seçeneklerinden birisine tıklayarak; çok sevilen dizi Kuruluş Osman dizisini izleyebilirsiniz…

Ali Kurt
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Kuruluş Osman Dizisi 51. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının anlatıldığı yapımda başrolü Burak Özçivit üstleniyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen Kuruluş Osman dizisi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kuruluş Osman Dizisi 50. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Kuruluş Osman geçen hafta 50. bölümü ile ekrana geldi. Kara Şaman Togay ve Nikola arasında yeni bir ittifakın başladığı son bölümünde Malhun hatunun ise hayatı yeniden tehlikeye girer. Osman Bey’in herkesi şok edecek yeni bir planı vardır. Dizi yayınlanan son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kara Şaman Togay Malhun hatunu yaralar ve Osman Bey’e meydan okur. Nikola ise Konstantinniye’den yeni birliklerle döner ve Flatyos’un intikamını almak için yemin eder. Flatyas’un intikamını almak için savaşçı kimliğine bürünen Nikola, Papa ajanlar Melik ve Süleyman’ın yardımı ile Kara Şaman Togay ile bir araya gelir. İkilinin ittifakının ilk hedefi ise Söğüt olur. Bu sırada Dündar Bey herkesin kendisinden şüphelenmesi üzerine hain olmadığını kanıtlar. Bu olayın ardından gerçek haini bulmak için harekete geçen Osman Bey ise Cerkutay’ın ihaneti karşısında büyük üzüntü yaşar. Malhun hatun ise kendisine ve babasına yapılanların ardından intikam almak için yeniden yollara düşer. Malhun hatunun yeniden Kara Şaman Togay’ın eline düşmesi herkesi şaşırtırken Osman Bey’in ise zekice bir planı vardır. Bu plan tüm düşmanları ters köşe eder.

Kuruluş Osman Dizisi 51. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise heyecan dolu sahneler dikkat çekti. Osman Bey’in yeni aksiyonlara girdiği Kuruluş Osman merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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24 Mar 2021 - 14:54 - Dizi Fragmanları

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