Benim Adım Melek Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Benim Adım Melek dizisi duygusal ve heyecanlı anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan yapımın başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. İlgi ile takip edilen dizi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.
Benim Adım Melek Dizisi 57. Bölümde Neler Yaşandı?
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek geçen hafta 57. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Alpay ve Seyitali arasındaki anlaşma işleri karıştırırken Zümrüt’ün Defne’ye yaşattıkları ise ortaya çıkar. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.
Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Alpay sonunda iyileşir ve taburcu olur. Alpay’ın iyileşmesi ile vereceği ifade herkes için merak konusu olmaya başlar. Seyitali Alpay ile yaptığı anlaşamaya sadık kalma konusunda karalıdır. Alpay eğer Halil’i hapisten çıkarırsa o da konağı Alpay’a devredecektir. Bu sırada Cumali ikisi arasında bir işler döndüğünü fark eder. Alpay ise anlaşmadan çok memnundur. Ancak Kenan’ı karşısında görünce bir şeyler bildiğinden şüphelenir ve kaçmaya karar verir. Alpay’ın kaçışı ile işler karışmaya başlar. Defne ve Ömer ise Karadağ konağında kalmak konusunda kararlıdır. Ancak bunu ailelerine nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Bu sırada Zümrüt anlayışlı babaanne rolünü devam ettirse de Defne’yi konaktan kovduğu ortaya çıkar. Aldığı sert tepki ile beraber de yeni bir karar vermesi gerekir.
Benim Adım Melek Dizisi 58. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. Alpay ve Kenan arasındaki hesaplaşmanın merakla beklendiği yapımda, Zümrüt’ün yeni planı da izleyenleri heyecanlandırdı. Benim Adım Melek dizisi merakla beklenen 58. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.
24 Mar 2021 - 14:59 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.