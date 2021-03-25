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- 25 Mar 2021 - 12:45

Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun sevilen yapımlarından Alev Alev dizisi bu akşam ekranlarda olacak. Alev Alev 20 bölüm full izleme linkine ve 20. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Alev Alev 20. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Alev Alev heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen yapımda bir yangınla hayatı değişen 3 kadının mücadelesi anlatılıyor. Sevişen yapım perşembe akşamları ekrana geliyor.

Alev Alev Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının başarılı yapımlarından Alev Alev geçen hafta 19. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cemre’nin Çelebi’ye geri dönmesi ile yeni bir mücadele başlarken, Ali ve Çiçek arasında ise geri dönüşü olmayan bir kırılma yaşanır. Alev Alev dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Cemre her şeye rağmen Güneş’i bırakmamak için Çelebi’nin yanına döner. Eve geri dönmüştür ancak mücadeleyi bırakmaya niyeti yoktur. Güneş ile beraber Çelebi’den kurtulmak için yeni yollar aramaya başlar. Bu sırada Rüya yeni işine odaklanmaya çalışır. Ömer’in eski aşkı Zeyno’nun gelmesi ise ilişkileri için bir sınav haline gelir. Ancak Ömer ve Rüya’yı bekleyen daha büyük bir sınav vardır. Bu sırada Çiçek ise Atlas’ı bırakmayı göze alamaz ve eve geri döner. Bu olay karşısında yıkılan Ali ona son bir şans vermek için geri döner ancak gördüğü manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İskender Çiçek’e karşı hisler ile mücadele etmeye çalışırken büyük bir hata yapar. Ozan, Ömer ve Altan’ın Çelebi’ya karşı yürüttükleri savaşta onlara içerden bilgi sızdıracak birine ihtiyaç vardır. Bu kişi ise Cemre olur.

Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin 20. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Ömer ve Rüya arasındaki ayrılık rüzgarları dikkat çekerken, Cemre ise Çelebi ile baş etmek için yeni bir yol bulur. Fragmanda Çiçek’in İskender ile ilgili gerçeği öğrenmesi de dikkat çekti. Alev Alev yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV’de.

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25 Mar 2021 - 12:45 - Dizi Fragmanları

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