Acemi Anneler 115. Bölüm Tek Parça İzle! 26 Mart 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 115. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler macera ve eğlence dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Bir Ankara dizisi olan Acemi Anneler samimi hikayesi ve içten anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Gündüz kuşağının sevilen yapımı hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Acemi Anneler Dizisi 114. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler dün yine eğlence ve heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Hafta içi hergün yayınlanan yapımın dün ekrana gelen son bölümünde Orhan şansını zorlamaya başlar. Beyza’nın düğün görüntülerini izlemek istemesi üzerine ise evde işlerin karışmasına neden olur. Acemi Anneler dizisi eğlence dolu son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen bölümünde Orhan’ın Kainat ile yaptığı plan için kılık değiştirmesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar. Bir şeyler döndüğünü fark eden Seda olayları çözmek için Süleyman kılığında dolaşan Orhan ile yakınlık kurmaya çalışır. Seda’nın bu hamlesi Orhan’ın daha da köşeye sıkışmasına neden olur. Bu sırada Beyza yıllar öncesinden anı olarak kalan düğün görüntülerini yeniden izlemek ister. Düğün görüntülerini izlemek için herkesi eve toplar. Ancak düğün CD’sinin başına beklenmedik bir iş gelir. CD’nin başına gelenler büyük bir kavga çıkarmak üzeredir. Bu kavganın yaşanmaması için herkes Murat’a yardım eder. Bu sırada Sultan ve Tijen Ömer konusundaki sırlarını saklamakta zorlanmaya başlarlar. Tijen Ömer’in kendisine açılmasını sağlamak için ona mektup yazmaya karar verir.

Acemi Anneler Dizisi 115. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın son bölümü ile bugün ekrana gelecek dizinin yeni bölüm fragmanında Orhan ve Kainat’ın planlarının bozulduğu görülür. Bu sırada Hayat’ın Cenk’e yaptığı yorum da dikkat çekti. Acemi Anneler dizisi yeni bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.