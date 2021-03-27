Hercai Dizisi 65. Bölüm Full İzle! 27 Mart 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai Dizisi 65. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Hercai dizisinde her hafta heyecan dolu olaylar yaşanıyor. Çarpıcı hikayesi ve farklı anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda Ebru Şahin ve Akın Akınözü başrolleri paylaşıyor. İntikamdan doğan bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizi her hafta pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Hercai Dizisi 64. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai geçen hafta 64. bölümü ile ekrana geldi. Miran ve Reyyan arasındaki sırların ortaya çıktığı son bölümde gerçekler karşısında çok üzülen Miran, intikam yemini eder. Miran her şeye rağmen hem bebeği hem de Reyyan için mücadele etmeye kararlıdır. Hercai dizisi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni toplar.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Miran’in gerçekleri öğrenmesi ile işler yeniden değişmeye başlar. Sevdiği kadının ölüm ile yüz yüze geldiğini öğrenen Miran, bunların sorumlusunun Füsun olduğunu düşünmeye başlar. Miran Füsun’a beden ödetmek için yemin eder. Bu sırada Reyyan’ın hastalığı Hazar ve Azize arasında da yeni bir yakınlaşma başlamasına neden olur. Hazar ve Azize Reyyan için yapabileceklerini konuşmaya başlarlar. Bu sırada Miran da karısına yardım etmek, onu kurtarmak için çözüm yolu aramaktadır. Yaşananların ardından Şadoğlu ailesine daha da öfkelenen Füsun yeni bir plan yapar. Şadaoğlu ailesine çok büyük acılar yaşatmaya ve onları bir arada tutan her şeyi yok etmeye yemin eden Füsun bu iş için yeni bir anlaşma yapmak ister. Füsun ve Cihan arasında yeni bir ittifak kurulur.

Hercai Dizisi 65. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Miran’ın annesi ve Reyyan arasındaki düşmanlığın git gide büyüdüğü yeni bölüm fragmanında Reyyan bebeğinden vazgeçemez. Miran ve Reyyan beraber iyileşme için yeni bir yola çıkarlar. Hercai dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.