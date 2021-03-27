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- 27 Mar 2021 - 13:35

Tozkoparan İskender 16. Bölüm Full İzle! 27 Mart 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender pazar günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Tozkoparan İskender 16. bölüm izleme linkine ve 16. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Tozkoparan İskender 14. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tozkoparan İskender dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Çocuk dizisi olarak ekrana gelen yapım geniş bir kitleden beğeni topluyor. Kadrosunda birçok çocuk oyuncunun yer aldığı yapımda geçmişten gelen İskender’in günümüz dünyasında verdiği mücadeleler anlatılıyor. Tozkoparan İskender yeni bölümleri ile pazar günleri saat 17.00’da ekrana geliyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 15. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen çocuk dizisi Tozkoparan İskender geçen hafta 15. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen yapımın son bölümünde Kasırga ve Mavi Ay için işler karışırken, İskender ise kendisine bırakılan notlardan bunalmaya başlar. Tozkoparan İskender dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kasırga’nın Mavi Ay’ı bodrum katına kilitlediği ortaya çıkar. Kasırga bu yüzden ceza alacakken, Mavi Ay’ın da ceza odasını izinsiz kullandığı öğrenilir. Bunun üzerine her iki takıma da ceza verilecektir. Ancak Rüya ve Refika verilecek cezalar konusunda anlaşma sağlayamaz. Bunun üzerine Mavi Ay laboratuvarda İskender’e bırakılmış yeni bir not bulur. Bu notu alan İskender’in Cihangir ile ilgili şüpheleri daha da artmaya başlar. Önce nişan taşından isminin silinmesi, sonrasında ise geçmişe dönmesi gerektiğine dair gelen not İskender’i çok bunaltır. İskender’e yardım etmek isteyen Mavi Ay ise notları yazan kişiyi bulmak için bir plan yapar. Bu sırada Salih de İskender’in üzüntüsünü atlatmasına yardım etmek ister. Salih Mavi Ay ve İskender’i okçuluk tekkesine götürür.

Tozkoparan İskender Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından Kasırga ve Mavi Ay’ın alacağı cezalar merak konusu oldu. Dizide İskender’in geçmişe nasıl döneceği de merakla bekleniyor. Her bölümü ilgi ile takip edilen dizi heyecanla beklenen 16. bölümü ile yarın saat 17.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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27 Mar 2021 - 13:35 - Dizi Fragmanları

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