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- 27 Mar 2021 - 13:46

Kardeşlerim 6. Bölüm Full İzle! 27 Mart 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 6. bölüm full izleme linkine ve 6. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Kardeşlerim 6. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Kardeşlerim heyecan ve duygu dolu bölümleri ile ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen dram dizisinde yaşanacaklar her hafta merakla bekleniyor. Kardeşlerim cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kardeşlerim Dizisi 5. Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçen hafta 5. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ömer ve Asiye arasındaki yakınlaşma bütün cephelerde karmaşa yaratırken, Harika ise aldatıldığına emin olur. Kardeşlerim dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde uzun zamandır Akif’in kendisini aldattığından şüphelenen Harika sonunda acı gerçekle yüzleşir. Akif ve Suzan’ı öpüşürken yakalayan Harika’nın tepkisi çok sert olur. Bu tepki üzerine Suzan kendisini köşeye sıkışmış hisseder. Ancak Akif her zaman olduğu gibi yaşananların üzerini örtmeye çalışmaktadır. Suzan bir yandan düştüğü durum için üzülürken öğrendiği yeni bir bilgi onun iyice bunalmasına neden olur.  Suzan tüm bu yaşananların üzerine şok bir karar alır. Bu karar Akif ve Nebahat’i çok şaşırtır. Bu sırada Şengül ise kurnaz oyunlarını Nebahat üzerinden kurmaya başlar. Okulda yaşananlar ise yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Okulda Doruk ve Asiye’nin beraber şarkı söylemesi Harika için son damla olur. Bu olay üzerine Harika Asiye’nin üzerine gider. Ömer de duruma sessiz kalmak istemez ve ortalık iyice karışmaya başlar. Bu sırada Aybike, Harika ile ilgili önemli bir koz elde eder.  Bu koz Ömer ile Harika’nın yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Kadir ise Orhan’dan öğrendiği gerçek karşısında büyük bir şok yaşar.

Kardeşlerim Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merakla edildi. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ömer ve Kadir arasındaki gerilim dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

 

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27 Mar 2021 - 13:46 - Dizi Fragmanları

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