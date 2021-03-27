Sen Çal Kapımı Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 27 Mart 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Başrollerini sevilen oyuncular olan Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi komedi dizileri arasında en çok izlenen diziler arasında yerini alıyor. Sen Çal Kapımı 37. Bölüm tek parça izle, Sen Çal Kapımı son bölüm izle sorguları ise en çok aratılan başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Sizlerde ekranların popüler dizisi Sen Çal Kapımı 37. Bölüm tek parça izle seçeneği sayesinde Sen Çal Kapımı 37. Bölüme ulaşabilirsiniz.
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FOX TV ekranlarının ilgi ile takip edilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı yapım cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.
Sen Çal Kapımı Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı geçen hafta 36. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Serkan’ın her şeyi hatırlaması işleri değiştirir. Eda’nın oyun sandığı evliliğin gerçek olması ise işlerin çığrından çıkmasına neden olur. Ancak Eda ve Serkan bunun da üstesinden geleceklerine emindir. Sen Çal Kapımı dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.
Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Serkan sonunda her şeyi hatırlar. Ancak Serkan nikahı ertelemek için geç kalmıştır. Eda ve Deniz arasında nikah çoktan kıyılmıştır Eda bunu umursamaz çünkü nikahın sahte olduğunu düşünmektedir. Eda Serkan’ın sonunda kendisini ve aşklarını hatırlamasından dolayı çok mutludur. Ancak bu sırada nikahın sahte olmadığı ortaya çıkar. Eda bu olay karşısında çok şaşırmakla beraber üzerinde durmaz. Deniz ile konuşup nikahı iptal ettirmeyi planlar. Deniz ise Eda’ya olan aşkına yenik düşer ve nikahın iptal olmasını istemediği için ortadan kaybolur. Eda ve Serkan Deniz’i bulmak için harekete geçerler. İkili nikah işini çözmek konusunda kararlı olsa da onları bekleyen yeni bir sürpriz vardır.
Sen Çal Kapımı Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Selin’in hamile olması dikkat çekti. Selin’in Serkan’dan çocuğu olacağını açıklaması üzerine kızlar bu olayın gerçek olup olmadığını araştırmaya başlar. Selin’in gerçekten hamile olması ise Eda ve Serkan’ı yeniden yol ayrımına getirir. Sen Çal Kapımı yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
27 Mar 2021 - 13:56 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.