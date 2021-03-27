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- 27 Mar 2021 - 14:12

Survivor 2021 Tek Parça 27 Mart 2021 Cumartesi 56. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla TV 8 ekranlarında devam ediyor. Survivor 2021 56. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 56. bölüm tanıtım fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Survivor 2021 56. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor Türkiye yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yarışmada bu sezon yine ünlüler ve gönüllüler takımları mücadele ediyor. İlgi ile takip edilen programda takımlar her hafta dokunulmazlık, ödül, sembol ve iletişim oyunlarını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Güç ve denge gerektiren zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ediliyor. Yarışma her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Survivor Türkiye 25 Martta Neler Oldu, Ödül Oyununu Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor Türkiye son bölümü ile 25 mart akşamı ekrana geldi. Birleşme partisinin yaklaştığı yarışmanın son bölümü ile yeni hafta başlamış oldu. Yeni haftanın ilk bölümünde takım kaptanları seçildi. Kaptanlık seçiminin ardından market ve ödül oyunlarının ekrana geldiği programda yine heyecan dolu anlar yaşandı. Survivor son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Survivor Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde takım kaptanların seçildi. Ünlüler takımında kaptanlık için en çok oyu alan isim Çağrı olurken, gönüllüler takımında ise Poyraz takım kaptanı oldu. Kaptanlık seçiminin ardından ada şartlarında çok önemli olan market ödülü için mücadele edildi. Bu hafta erzak paketi olarak açıklanan market oyununu kazanmak isteyen takımlar parkurda kıyasıya mücadele etti. Market oyununun kazananı ise gönüllüler takımı oldu. Market oyununun ardından takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin ön planda olduğu ödül oyununda yemek yeme fırsatını elde eden takım gönüllüler oldu. Yarışmanın son bölümünde gönüllüler takımı tüm oyunların kazananı oldu.

Survivor Türkiye 27 Mart Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Survivor Türkiye programı bugün yeni bölümü ile ekrana gelecek. Sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanında heyecan dolu mücadeleler ve eğlence dolu anlar dikkat çekti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanacağı 27 mart programında takımlar yine kıyasıya mücadele edecek. Survivor Türkiye yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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27 Mar 2021 - 14:12 - Survivor 2021

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