Yasak Elma Dizisi 104. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2021 Yasak Elma 104. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 104. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Yasak Elma dizisi heyecan ve entrika dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. İlk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapım her hafta sosyal medyada da gündem oluyor. Yasak Elma dizisi yeni bölümleri ile pazartesi akşamı saat 20.00’da ekrana geliyor.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin yer aldığı Yasak Elma dizisinde üç kadının güç ve aşk için verdiği entrika dolu mücadeleler ekrana geliyor.

Yasak Elma Dizisi 103. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma geçen hafta 103. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Çıkan yangının ardından herkesin hayatının çok değiştiği son bölümde eğlence dolu anlar ekrana geldi. Yasak Elma dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Yasak Elma dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde çıkan yangının ardından 5 yıl geçmiştir. Yıldız yangında yaşadıklarını hatırlamaz ve 5 yılın sonunda daha farklı bir dünyaya gözlerini açar. Yıldız’ın uyanması herkesi mutlu etse de bundan sonra yaşanacaklar herkesi ürkütür. Çünkü Yıldız eski hayatını geri almak konusunda kararlıdır. Yaşanan her şeye ve aradan geçen yıllara rağmen Çağatay’ı ve Halit Can’ı kazanmak için her şeyi yapacaktır.

Yasak Elma Dizisi 104. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanında Yıldız’ın hamile olması herkeste büyük sevinç yaratırken, Şahika’nın ise yeni planlar peşine düştüğü görüldü. Şahika’nın Hasan Ali’yi öldürme girişimi izleyenleri şoka soktu. Yasak Elma dizisi merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.