Çukur 4. Sezon 30. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2021 Çukur 4. Sezon 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 4. Sezon 30. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapımda Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Koçak Köstengil gibi başarılı isimler yer alıyor. Yapım her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 29. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının fenomen yapımı Çukur geçen hafta 4. sezonun 29. bölümü ile ekrana geldi. Yamaç ve Amca arasındaki savaşın resmen başladığı son bölümde yine heyecan dolu gelişmeler ekrana geldi. Çukur dizisi aksiyon dolu son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Çukur dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Yamaç’ın yaptığı hamle ile Amca büyük bir darbe alır. Bu savaşın başlaması ile Amca da intikam için harekete geçer. Amca kendisine büyük zarar veren bu darbe için Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak ister. Ancak Yamaç’ın buna izin vermeye niyeti yoktur. Amca ile Yamaç arasında silahların çekilmesi hem mahallede hem de Koçovalı ailesinde büyük yankı uyandırır. Taşların yeniden oynaması herkesi derinden etkilerken, Yamaç ve Efsun arasında da derin bir yüzleşme yaşanır. İkisinin yüzleşmesi duygusal sahneleri ekrana getirirken, Vartolu için de taraf olma vakti gelmiştir. Amca ve Yamaç arasında işlerin kızışmaya başlaması ile Vartolu olaya dahil olur. Yamaç ve Vartolu uzun yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelir. Bu savaşta artık her şey daha farklı olacaktır.

Çukur Dizisi 4. Sezon 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merak edildi. İlgi ile takip edilen yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Yamaç ve Vartolu arasındaki savaşın can alıcı bir noktaya geldiği görüldü. Çukur dizisi aksiyon dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.