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- 29 Mar 2021 - 14:55

Sefirin Kızı Dizisi 46. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2021 Sefirin Kızı 46. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı 46. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, Star TV’nin en güzel dizisi olan Sefirin Kızı ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Sefirin Kızı 46. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Sefirin Kızı 46. Bölüm izle, makalemizle birlikte Sefirin Kızı son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Sefirin Kızı 46. Bölüm…

Ali Kurt
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Sefirin Kızı Dizisi 46. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Star TV ekranlarında yayınlanamaya devam eden Sefirin Kızı dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün rol alıyor. Yapım her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sefirin Kızı Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı geçen hafta 45. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Mavi’nin geçmişindeki sırlar ortalığa dökülmeye başlarken, Sancar ise yeni bir sınav ile karşı karşıya kalır. Sefirin Kızı dizisi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Yahya’nın nikah masasını terk etmesi herkesi şok eder. Bu olay üzerine Halise’nin de tutuklanması konakta büyük bir karmaşa yaratır. Dudu yaşadıkları karşısında büyük hayal kırıklığı içindedir ve konakta kriz çıkarmaya devam eder. Bu sırada Sancar ve Yahya ise annelerini bu felaketten kurtarmaya çalışır. Ancak iki kardeş annelerine olan öfkelerinin de sürdürür. Yahya yaşananların ardından Elvan ile konuşmaya çalışırken, Elvan ise Bora ile olan ilişkisinde kendisini yeniden keşfetmeye başlar. Bu sırada konakta duydukları ise onu şok eder. Tüm bunların içinde Mavi Melek’i yaşananlardan uzak tutmak ve kötü etkilenmesini engellemek için kendilerine iki kişilik bir dünya kurar. Ancak Sedat’ın ne Mavi’ye ne de diğerlerine huzur vermeye niyeti yoktur. Sedat’ın Sancar’ın kucağına bıraktığı yeni bomba Mavi’nin geçmişi ile ilgili yeni sırların ortaya çıkmasına neden olur. Bu sırlar Mavi ve Sancar arasında yeni bir duvar oluşmasına neden olur.

Sefirin Kızı Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Mavi ve Sancar arasındaki gerilimin devam edeceği yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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29 Mar 2021 - 14:55 - Dizi Fragmanları

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