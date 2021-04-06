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- 06 Nis 2021 - 19:45

Masumlar Apartmanı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 6 Nisan Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 28. Bölüm izle seçeneği ile 28. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

Ali Kurt
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Masumlar Apartmanı Dizisi 28. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana çekiyor. Psikolojik derinlik sahibi gerçek bir yaşam hikayesinin anlatıldığı yapımda Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu rol alıyor. Yapım her hafta salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı geçen hafta 27. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Safiye’nin büyük bir yıkım içinde olduğu son bölümde Gülben ise artık bambaşka biri olmaya başlamıştır. Masumlar Apartmanı dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Safiye, Naci’nin vedası karşısında yıkılır. Tren garından döndüğünde ise karşısında bambaşka bir Gülben bulur. Gülben yaşadıklarının ağırlığından kurtulmak için yeni bir çözüm bulmuştur. Artık annesi ve ablası gibi biri olacaktır. Gülben’in bu değişimi Safiye de dahil olmak üzere herkesi korkutmaya başlar. Bu sırada İnci ve Han arasında ise gerilim artmaya başlamıştır. Bunun üzerine bir de Neriman ve Ege ilişkisi eklenir. Okulda yaşanan bir sorun üzerine Gamze’nin başı büyük belaya girer. Neriman Gamze’yi kurtarmak için kendisini tehlikeye atar. Han’ın okula gelmesi ile işleri karışmaya başlar. Neriman ve Ege arasında ilişki olduğunu öğrenen Han çok öfkelenir. Bu durum İnci ile Han’ı birkez daha karşı karşıya getirirken, Safiye ise Naci’yi hayatından tamamen çıkarmıştır.

Masumlar Apartmanı Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Safiye’nin kendisi ile yüzleşmesi dikkat çekerken, Han ve İnci için ise işler daha da karışmaya başlar. Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.

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06 Nis 2021 - 19:45 - Dizi Fragmanları

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