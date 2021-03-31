Sadakatsiz Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 24. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi heyecan ve entrika dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapım ilk bölümünden bu yana her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı yapımda aldatılan bir kadının intikam için çıktığı yol anlatılıyor. Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Sadakatsiz Dizisi 23. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz geçen hafta 23. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Derin ve Asya’nın yeniden karşı karşıya kaldığı son bölüm izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Volkan’ın aldığı boşanma kararı ile işler çığrından çıkmaya başlar. Derin bu karar karşısında kendini kaybeder. Volkan’ın boşanmak istemesi üzerine başlayan yüzleşmede Derin’in verdiği karar herkesin hayatını etkileyecektir. Derin’in tavırları Volkan’ı köşeye sıkıştırırken gelen bir haber ise herkesin hayatını alt üst eder. Bu sırada Asya ise kendi üzerine kurulan oyunları bozmaya çalışmaktadır. Volkan’ın kendisini istememesini kaldıramayan Derin, tehlikeli bir oyunun içine girer. Bu oyunun bir parçası olan Asya ise kendisini korumaya çalışmaktadır. Tüm bunların arasında Derin’in yaptığı son hamle ise büyük yankı uyandırır. Artık ne Asya’nın ne de Volkan’ın hayatı eskisi gibi olmaz. İntikam oyununda yeni bir perde açılır.

Sadakatsiz Dizisi 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin heyecanla beklenen 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında bulunan kadın cesedini Derin’e ait olup olmadığı bilinmezken, bu oyunda kurban olacak kişi ise merak edildi. Sadakatsiz dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.