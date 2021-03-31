Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Gerçek bir yaşam hikayesinin anlatıldığı yapımda Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol başrolleri paylaşıyor. Dizi her hafta çarşamba akşamların saat 20.00’da ekrana geliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir en son 36. bölümü ile ekrana geldi. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Zeynep’in yeniden geçmişi ile mücadele içine girdiği dizinin son bölümünde Mehdi ise her şeye yeniden başlamak için bir adım atar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Benal’in bebeğini Zeynep’e emanet edip gitmesi, herkesin hayatını değiştirir. Bu sorumlulukla baş edemeyen Zeynep, daha ikinci günden bebeği Mehdi’ye vermek zorunda kalır. Bununla beraber bunu yaptığı için kendisine çok öfkelidir. Müjgan bebeğin Mehdi gibi biri ile beraber büyümesini istemez. Bu yüzden Benal’i bulup ona destek olmaya karar verir. Barış ise tam her şeyin yoluna girdiğini düşünmeye başlamışken yeniden Zeynep’in geçmiş mücadelesinin bir parçası haline gelir. Yine de sevdiği kadına destek olmaya devam eder. Bu sırada Mehdi ise bebeğini tek başına büyütmeye karar vermiştir. Cemile ve Nuh ile yaşadığı yüzleşmenin ardından sarsılan Mehdi, her şeyi geride bırakıp yeniden başlamak ister. Ancak önünde beklenmedik engeller vardır.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm merakla bekleniyor. Geçen hafta ekrana gelmeyen dizi bu hafta 37. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanında Mehdi’nin Zeynep için kendisini ateşin önüne atması dikkat çekti. Mehdi’nin ölüp ölmeyeceğinin merakla beklendiği yeni bölümde Erkan Petekkaya diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Yapım yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.