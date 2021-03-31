Kırmızı Kamyon Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2021 Kırmızı Kamyon Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kırmızı Kamyon Dizisi 1. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Kırmızı Kamyon ekran hayatına başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile dikkat çeken yapım için geri sayım başladı. Uzun zamandır merakla beklenen yapım bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

Kırmızı Kamyon Dizisinin İlk Bölümünde Neler Yaşanacak?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Kamyon merakla beklenen ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Uzun zamandır yayınlanan tanıtım filmleri ile dikkatleri üzerine çeken yapımın ilk bölüm fragmanları da ekrana geldi. İtfaiyecilerin zorlu yaşamlarının ve mücadele dolu hayatlarının anlatılacağı yapımın ilk bölümünde yaşanacaklar da merak konusu oldu.

Kırmızı Kamyon dizisinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde kendisini insanların hayatlarını kurtarmaya adayan bir itfaiye başçavuşu olan Uğur, bir gece evlerinde çıkan yangından karısını çıkarmayı başaramaz. Hayatının dönüm noktası olan bu yangın ile eşini kaybeden Uğur aynı zamanda kızı Ömrüm’ü de kaybeder. Ömrüm Uğur’un ölen eşinin ailesine verilmiştir. Uğur’un hem can dostu hem de eşinin kardeşi olan Cem ise bu olayın ardından ona düşman olur. Kız kardeşinin ölümünden Uğur’u sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden Uğur ve Cem arasında Ömrüm’ün velayetini almak için hukuki bir mücadele başlar.

Uğur ve ekibinin aniden çıkan bir yangına müdahale etmesi ile beraber birçok insanın hayatı kurtulur. Bu sırada ise Uğur yıllar önce karısının öldüğü gece karşılaştığı yüzle tekrar karşı karşıya kalır. Uğur hem karısının faillerini bulmak hem de kızını geri kazanmak için tüm gücü ile çabalamaya başlar. Bu sırada mahkeme tarafından atanan adli psikolog Yonca da olaylara dahil olur. Ömrüm’ün velayeti için bu savaşın parçası olan Yonca bu süreçte Uğur’un en büyük destekçisi olacaktır.

Kırmızı Kamyon Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Kırmızı Oda dizisinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümü ile beraber dizinin oyuncu kadrosu da merak edildi. Uğur karakterini Görkem Sevindik’in canlandıracağı yapımda Yonca karakterine ise Nilay Deniz hayat verecek. İkilinin başrolleri paylaştığı yapımda Ushan Çakır ve Deniz Hamzaoğlu gibi oyuncular da yer alacak.