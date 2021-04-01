Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 14. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 14 .Bölüm 1 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda eğlence ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen program yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden beğeni topluyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda her hafta ödülleri kazanacak isimler merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu renkli yarışma hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının tarzlarını kanıtlamak için kıyasıya rekabet ettiği yarışmada haftanın hergünü farklı bir konsept için kombinler yapılıyor. Konsepte en uygun ve en tarz kombini hazırlamak için mücadele eden yarışmacılardan haftanın kazananı cuma günü gerçekleşen haftanın finali ile belli oluyor. Hafta boyunca alınan puanların önemli olduğu yarışmada birinci olan isim tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 31 Mart Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından Doya Doya Moda dün yine heyecan dolu bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yarışmacılar en yüksek puanlar toplamak için podyumda boy gösterdi. Eğlence dolu geçen bölümün sonunda günün birincisi olan isim açıklandı.

Doya Doya Moda programının son bölümünde Su, Özde ve Betül en yüksek puanı paylaştı. 20 puan alan üç yarışmacı günün birinciliğini paylaşırken, Ferdanur ve Birben ise aldıkları 19 puan ile ikinciliği paylaştı. Günün sonuncusu ise 13 puan alan Emel oldu.

Doya Doya Moda Programı 1 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programının 1 nisan puan durumu henüz belli değil. Program merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.