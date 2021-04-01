Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Nis 2021 - 12:45

Zuhal Topal'la Sofrada 574. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 574. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Zuhal Topal'la Sofrada 574. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen yarışma yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile sevilen programda her hafta birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta kazanacak ismin merakla beklendiği yemek yarışması hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen yarışmada her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak yarışıyor. Gelinler kendi seçtikleri menülerinin en iyi şekilde hazırlamak için rekabet ediyor. Gelinlerin lezzetli yemekler yapmak için kıyasıya mücadele ettiği programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Haftanın hergünü farklı bir gelinin evine konuk olunan programda kaynanalar Zuhal Topal ile beraber tadım yapıyor ve yemekleri puanlıyor. Haftanın en yüksek puanını alan isim cuma günü gerçekleşen haftanın finali ile belli oluyor. Birinci olan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 31 Mart Günü Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada dün yine heyecan ve rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Eğlenceli yarışmanın sıkı takipçileri ise 31 mart günü yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Yeliz Karademir ve kaynanası Ayten Karademir yarıştı. Eğlence dolu geçen bölümün sonunda Yeliz Karademir, Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 25 puan aldı. Yeliz Karademir önceki iki yarışmacının gerisinde kaldı ve birinci olma şansını kaybetti.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 1 Nisan Yarışmacısı Kim Olacak, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında 1 nisan yarışmacıları Emel Aksoy ve kaynanası Şenay Tohum olacak. İkilinin puan durumu ise henüz açıklanmadı. Sevilen program bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Sonrasında güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

# zuhal topalla sofrada, Zuhal topalla sofrada 1 Nisan 2021, Zuhal topalla sofrada haberleri, zuhal topalla sofrada son bölüm izle, zuhal topalla sofrada canlı izle, zuhal topalla sofrada youtube, Zuhal topalla sofrada kesintisiz youtube izle, zuhal topalla sofrada izle, Zuhal topalla sofrada canlı, Zuhal topalla sofrada canlı yayın izle, zuhal topalla sofrada kesintisiz izle, Zuhal topalla sofrada kesintisiz son bölüm, Zuhal topalla sofrada kesintisiz tam izle, zuhal topalla sofrada hangi kanalda, Zuhal topalla sofrada son bölüm izle youtube, Zuhal topalla sofrada 1 Nisan 2021 Perşembe, yeni, izle, Dolu, mart, mücadele

01 Nis 2021 - 12:45 - Dizi Fragmanları

# ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Sofrada 573. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 31 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 573. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 31 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 572. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 30 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 572. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 30 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 571. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 571. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 570. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 570. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 569. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 25 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 569. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 25 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 568. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 568. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 567. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 567. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 566. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 22 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 566. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 22 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 565. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 19 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 565. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 19 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 564. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 18 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 564. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 18 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 674. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 674. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 14. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 14. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 161. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 161. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 1 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 1 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL