Zuhal Topal'la Sofrada 574. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 574. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen yarışma yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile sevilen programda her hafta birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta kazanacak ismin merakla beklendiği yemek yarışması hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen yarışmada her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak yarışıyor. Gelinler kendi seçtikleri menülerinin en iyi şekilde hazırlamak için rekabet ediyor. Gelinlerin lezzetli yemekler yapmak için kıyasıya mücadele ettiği programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Haftanın hergünü farklı bir gelinin evine konuk olunan programda kaynanalar Zuhal Topal ile beraber tadım yapıyor ve yemekleri puanlıyor. Haftanın en yüksek puanını alan isim cuma günü gerçekleşen haftanın finali ile belli oluyor. Birinci olan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 31 Mart Günü Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada dün yine heyecan ve rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Eğlenceli yarışmanın sıkı takipçileri ise 31 mart günü yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Yeliz Karademir ve kaynanası Ayten Karademir yarıştı. Eğlence dolu geçen bölümün sonunda Yeliz Karademir, Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 25 puan aldı. Yeliz Karademir önceki iki yarışmacının gerisinde kaldı ve birinci olma şansını kaybetti.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 1 Nisan Yarışmacısı Kim Olacak, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında 1 nisan yarışmacıları Emel Aksoy ve kaynanası Şenay Tohum olacak. İkilinin puan durumu ise henüz açıklanmadı. Sevilen program bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Sonrasında güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.