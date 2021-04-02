Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Nis 2021 - 10:45

Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 15. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Herkesin severek izlediği yarışma olan Doya Doya Moda All Star yarışması bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Elenen yarışmacıların hayallerine veda ettiği bu yarışma herkesin en çok izlediği reyting rekortmeni bir yarışma! Sizlerde son yayınlanan bölümlere ulaşmak için aşağı bıraktığımız linke ya da videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Sadece son bölüm değil aynı zamanda izlemek istediğiniz bölümleri de sizlere reklamsız olarak sunuyoruz.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Doya Doya Moda All Star 15 .Bölüm 2 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda rekabet ve eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen programda eğlence dolu anlar yaşanıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettikleri programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu yapım hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Ivana Sert, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların kombinlerini ve tarzlarını değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının hafta boyunca en yüksek puanlar almak için mücadele ettiği yarışmada, hergün farklı konseptlere uygun kombinler hazırlanıyor. Yarışmacıların günün konseptine uygun ve tarz kombinlerle podyumda boy gösterdiği yarışmada en yüksek puanları toplayan ve birinci olan isim haftanın finalinde açıklanıyor. Her hafta en yüksek puanları alan yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 1 Nisan Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programlarından Doya Doya Moda dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile izlenene programın son bölümünde eğlence dolu anlar yaşandı. Yarışmacıların yine kıyasıya rekabet ettiği son bölümde günün birincisi olan isim merak edildi.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde jüriden 20 puan alan Özde birinci oldu. Betül 18 ve Su 17 puan ile Özde’yi takip etti. Günü son sırada kapatan isim ise aldığı 12 puan ile Emel oldu.

Doya Doya Moda Programı 2 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Haftanın Birincisi Kim?

Doya Doya Moda programı bugün haftanın son bölümü ile ekrana gelecek. Haftanın finalinin ekrana geleceği 2 nisan puan durumu ve ödülü kazanan isim ise henüz belli olmadı. Program bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

 

# doya doya moda all star haberleri, doya doya moda all star canlı izle, doya doya moda all star, doya doya moda all star canlı, doya doya moda all star son bölüm izle, doya doya moda all star kesintisiz tam izle, doya doya moda all star 2 Nisan 2021, doya doya moda all star kesintisiz son bölüm, doya doya moda all star canlı yayın izle, doya doya moda all star kesintisiz youtube izle, doya doya moda all star kesintisiz izle, doya doya moda all star youtube, doya doya moda all star son bölüm izle youtube, doya doya moda all star izle, doya doya moda all star bugün ne oldu, doya doya moda all star hangi kanalda, doya doya moda all star bugünkü programı, yeni, 2021, izle, ilgi, mücadele, Dolu, tv8, 1 nisan

02 Nis 2021 - 10:45 - Dizi Fragmanları

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 162. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 162. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 14. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 14. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 161. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 161. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 1 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 1 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 160. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 160. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doya Doya Moda All Star 31 Mart 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 13. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 31 Mart 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 13. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 31 Mart 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 31 Mart 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 12. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 12. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 160. Bölüm Full İzle! 30 Mart 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 160. Bölüm Full İzle! 30 Mart 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 162. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 162. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Nisan 2021 Perşembe Survivor 60. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Öykü Çelik Elendi... mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Nisan 2021 Perşembe Survivor 60. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Öykü Çelik Elendi...
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Galası yapıldı! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm beğenildi... mask
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Galası yapıldı! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm beğenildi...
Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı mask
Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL