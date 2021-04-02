Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 15. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 15 .Bölüm 2 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda rekabet ve eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen programda eğlence dolu anlar yaşanıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettikleri programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu yapım hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Ivana Sert, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların kombinlerini ve tarzlarını değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının hafta boyunca en yüksek puanlar almak için mücadele ettiği yarışmada, hergün farklı konseptlere uygun kombinler hazırlanıyor. Yarışmacıların günün konseptine uygun ve tarz kombinlerle podyumda boy gösterdiği yarışmada en yüksek puanları toplayan ve birinci olan isim haftanın finalinde açıklanıyor. Her hafta en yüksek puanları alan yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 1 Nisan Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programlarından Doya Doya Moda dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile izlenene programın son bölümünde eğlence dolu anlar yaşandı. Yarışmacıların yine kıyasıya rekabet ettiği son bölümde günün birincisi olan isim merak edildi.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde jüriden 20 puan alan Özde birinci oldu. Betül 18 ve Su 17 puan ile Özde’yi takip etti. Günü son sırada kapatan isim ise aldığı 12 puan ile Emel oldu.

Doya Doya Moda Programı 2 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Haftanın Birincisi Kim?

Doya Doya Moda programı bugün haftanın son bölümü ile ekrana gelecek. Haftanın finalinin ekrana geleceği 2 nisan puan durumu ve ödülü kazanan isim ise henüz belli olmadı. Program bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.