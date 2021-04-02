Kırmızı Oda Dizisi 31. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda dizisi psikolojik derinlikli anlatımı ile izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden ekrana uyarlanan ve gerçek yaşam hikayelerini anlatan yapımın başrolünde Binnur Kaya yer alıyor. Dizi yeni bölümleri ile cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.
Kırmızı Oda Dizisi 30. Bölümde Neler Yaşandı?
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda geçen hafta 30. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Doktor hanımın yeni hastaları merak konusu oldu. Kırmızı Oda dizisinin son bölümüne Yiğit Özşener ve Esra Ronabar konuk oyuncu olarak katıldı. Dizinin son bölümü yine ilgi ile takip edildi.
Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Doktor hanım yeni hastaları ile tanışır. Zafer ve Nihal çifti ile tanışan Doktor hanım onlarla ayrı ayrı görüşür. Nihal eşi Zafer’in kendisini çok sevdiğini ve el üstünde tuttuğunu Doktor hanıma anlatır. Doktor hanım her şeyin güzel göründüğü bu hayata rağmen Nihal’in neden zamansız bayıldığını öğrenmeye çalışır. Zafer ise eşi ile olan evliliğinde çok mutsuz olduğunu söyler. Zafer’in evlilikleri hakkındaki zekice çözümlemeleri Doktor hanımı şaşırtır. Doktor hanımın diğer hastası ise Recai olur. Recai Nazlı ile ilişkisinin bitmesinden dolayı yaşadığı değersizlik hissini anlatır. Doktor hanım Recai’nin bu hissinin temeline inmeye çalışır. Sadi ise çocukluk yıllarındaki çete anılarını anlatmaya devam eder. Sadi’nin aynı çetedeki Emre hakkında açıkladığı sır Doktor hanımı çok şaşırtır. Sadi seans sırasında küçük bir kriz geçirir. Bu sırada Piraye ve Deniz ise hayatları ile ilgili önemli bir karar alırlar.
Kırmızı Oda Dizisi 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin 31. bölüm fragmanında dikkat çeken itiraflar yer aldı. Kırmızı Oda dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.
02 Nis 2021 - 13:25 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.