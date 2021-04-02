Arka Sokaklar Dizisi 584. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 584. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Türk televizyon tarihinin en uzun yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda emniyette görevli özel bir ekibin mücadeleleri anlatılıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı yapım cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Arka Sokaklar Dizisi 583. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar geçen hafta 583. bölümü ile ekrana geldi. Ekibin Selin’i bulmak için harekete geçtiği son bölümde Giray ile olan savaş git gide büyür. Arka Sokaklar dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kiltledi.

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde ekip Giray’ın Selin’i öldürdüğü görüntülerin ardından perişan olur. Ancak Giray’ı bulmak için harekete geçmek zorundadırlar. Sinem görüntülerin gönderildiği adresi bulur. Ekip en azından Selin’in cesedini almak için ambulansla beraber yola çıkar. Ancak gittiklerinde ne Selin ne de Giray ortada yoktur. Ekip Giray’ın Selin’i kaçırdığı aracı bulur. Araç yanmıştır ve içinde sarı saçlı bir kadın cesedi vardır. Bu olay üzerine ceset otopsiye girer. Otopsi sonucu henüz belli değildir ancak Mesut ayaklı cenazeye döner. Bu sırada Hüsnü ve Engin Giray’ın annesini yakalar. Oğluna yardım etmek için çabalayan Nevbahar adliyeye sevk edilirken, onu kaçırmaya çalışırlar. Olay esnasında çıkan çatışmada Nevbahar vurulur. Annesinin Hüsnü tarafından öldürüldüğünü öğrenen Giray ise şimdi daha büyük bir intikam almak ister. Hüsnü’yü cezalandırmak için Zeliha’ya tuzak kurar.

Arka Sokaklar Dizisi 584. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yaşananların ardından yapımın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Giray’ın Zeliş’e verdiği zarar herkesi perişan ederken, Tekin ablasına yapılanların bedelini ödetmek için tek başına harekete geçer. Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kalan D ekranlarında yayınlanacak.