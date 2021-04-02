Akıncı Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akıncı Dizisi 14. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Akıncı dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenlerden beğeni topluyor. Yayınlanan her bölümü ile aksiyon dolu sahneleri ekrana getiren yapımda İstanbul’u korumak isteyen bir süper kahramanın hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı yapım her hafta cuma akşamları ekrana geliyor.

Akıncı Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı geçen hafta 13. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Nergis’in başına gelen tehlikeli olaylar heyecan yaratırken, Akıncı ise büyük bir düşman karşısında zor anlar yaşar. Akıncı dizisi geçen hafta yayınlanan heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Aylin ve Köksal, Nergis’i öldürmek için çok tehlikeli bir oyun başlatır. Her şeyden habersiz gerçeklerin peşinde olan Nergis bu tuzak ile ölüm ile karşı karşıya gelir. Akıncı son dakikada Nergis’in hayatını kurtarmayı başarır. Bu sırada İstanbul’da ise çok güçlü yeni bir savaşçı sorun çıkarmaya başlar. Kor-Han isimli bu savaşçı şehrin altını üstüne getirmektedir. Cevdet Londra’dan döndüğünde Nergis’in başına gelenleri öğrenir. Bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini anlamaya çalışır. Köksal ve Aylin ise bu işin arkasında olduklarını Cevdet’ten saklamak için yeni bir plan yapar. Cevdet Nergis’in ardından İstanbul’daki gizli yapının tüm adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasındaki Acı Getirenlere ise ulaşamaz. Bunların arasında onu bekleyen çok daha büyük bir sürpriz vardır. Bu sırada İstanbul’un yeni savaşçısı Kor-Han ise Akıncı’yı tüm ülkenin önünde savaşa davet eder. Akıncı kabul ettiği bu düelloda zor anlar yaşamaktadır.

Akıncı Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizide Akıncı ve Kor-Han savaşının nasıl biteceği mera ediliyor. Akıncı dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.