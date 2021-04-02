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- 02 Nis 2021 - 14:23

Seni Çok Bekledim 10. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Star TV ekranlarının sevilen yeni dizisi Seni Çok Bekledim bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Seni Çok Bekledim 10. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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 Seni Çok Bekledim 10. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonunun başarılı yapımları arasında yer alan Seni Çok Bekledim dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı yapımda Kadir ve Ayliz arasındaki zorluklarla dolu tutkulu aşk anlatılıyor. Dizi her hafta cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Seni Çok Bekledim Dizisi 9. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim geçen hafta 9. bölümü ile ekrana geldi. Ayliz’in yeniden annesi ile sınandığı son bölümde Kadir ise kendi ailesi ile ilgili gerçeklerle yüzleşmeye başlar. Seni Çok Bekledim dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gele son bölümünde Ayliz annesinin durumu yüzünden perişan haldedir. Bir yandan annesinin iyileşmesini beklerken diğer yandan ise bunu yapan kişinin kim olduğunu öğrenmek ister. Bu sırada polis Kadir’in Sibel ile görüşen son kişi olduğunu öğrenir ve onun ifadesine başvurmak ister. Bu olayın üzerine Kadir, Sibel ile neden görüştüğünü açıklamakta zorlanır. Bu sırada Songül Selo’nun hayatındaki sırlarla ilgili önemli bir ipucu bulur ve İsmet ile beraber bu ipucunu araştırmaya başlarlar. Cemal Ayliz’e yakın durmaya çalışır. Bu şekilde hem üzerindeki şüpheleri dağıtmayı hem de Sibel’in sakladığı gerçeklerle ilgili ipucu bulmaya çalışır. Cemal Ayliz ile yakın olmaya çalışırken, durumun farkında olan Nezahat ise Kadir’i Cemal’e karşı uyarır. Meryem ise kurduğu oyunun yolunda gitmesi için Erol’a gerçekleri itiraf ettirmek ister. Bu oyunda Selo’ya ihtiyacı vardır

Seni Çok Bekledim Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Kadir’in annesine rest çekmesi şaşkınlık yarattı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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02 Nis 2021 - 14:23 - Dizi Fragmanları

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