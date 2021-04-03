Tozkoparan İskender 17. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender 17. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tozkoparan İskender dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen çocuk dizisinde geçmişten gelen İskender’in olağanüstü yetenekleri ve kahramanlıkları anlatılıyor. Kadrosunda birçok çocuk oyuncunun yer aldığı yapım her hafta pazar günleri saat 17.00’da TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen çocuk dizisi Tozkoparan İskender geçen hafta 16. bölümü ile ekrana geldi. Kuzgunların yeniden ortaya çıktığı bölümde Mavi Ay ve İskender için işler iyice karışmaya başlar. Bu sırada Sinan’ın kasabadan taşınması ise herkesi çok üzer. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Fikri’ye bırakılan mektubun 600 yıllık olduğu anlaşılır. Bu olay üzerine herkes büyük şaşkınlık yaşar. Salih ve Fikri kadim düşmanlar Kuzgunların yeniden ortaya çıktığını düşünmeye başlar. Salih ve Fikri Kuzgunlarla ilgili şüphe içindeyken Savaş hocanın da telefonda Kuzgunlardan bahsettiğini duyarlar. Bu durum iyice gerilmelerine neden olur. Bu olaylar İskender ve Mavi Ay’ın son günlerde oldukça meşgul olmalarına neden olur. Bu yüzden sınavlar gelmesine rağmen derslerine çalışamazlar. Tüm bunların arasında 5 gün sonra yapılması planlanan okçuluk yarışının da erkene alındığını öğrenirler. Mavi Ay ve İskender birçok sorunla uğraşırken, Savaş hocanın Fikri’yi tehdit etmesi de işlerin iyice karışmasına neden olur. Bu sırada Sinan’ın babası Nevzat, geçmişte Kuzgunlarla yaşadığı kötü tecrübeler nedeni ile kasabayı terk etmeye karar verir. Mavi Ay Sinan’în gidişi karşısında büyük üzüntü yaşar.

Tozkoparan İskender Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında İskender, Sinan’ı geri getirmek için harekete geçer. Tozkoparan İskender yeni bölümü ile yarın saat 17.00’a TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.