Kardeşlerim 7. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 7. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Kardeşlerim dokunaklı hikayesi ve çarpıcı sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Celil Nalçakan ve Halil Özgür Sarı gibi isimler yer alıyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor.

Kardeşlerim Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçen hafta 6. bölümü ile ekrana geldi. Dokunaklı hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın son bölümünde Kadir ve Ömer arasında çatışma yaşanırken, Akif ise hatalarının üzerini örtmekte zorlanmaya başlar.

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Melisa’nın itirafı Kadir’i zor duruma düşürür. Melisa’dan hoşlansa da kardeşinin de hoşlandığını bildiği için bunun yanlış olacağını düşünür. Ancak Melisa Kadir’e bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz Kadir ile Ömer arasında büyük bir gerilim başlamasına neden olur. Kardeşlerin verdiği zorlu mücadeleye karşı Şengül’ün acımasız tavrı ise Orhan’ı çok öfkelendirmeye başlar. Bu sırada Suzan’dan beklemediği bir şey öğrenen Akif ise durumu idare etmekte zorlanır. Suzan’ın gemileri yakmaya hazır olması Akif ve Nebahat’i karşı karşıya getirir. Okulda ise Hediye Doruk ve Asiye arasındaki yakınlığı ortadan kaldırmak için tüm gücü ile çabalar. Asiye Hediye ile uğraşmak ve başını belaya sokmak istemez. Asiye’nin müzik yarışmasından çekilmesini istemeyen Doruk ise onu ikna etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu sırada Akif’i ters köşe yapmaya çalışan Nebahat Kadir ve kardeşleri kullanarak ona bir tuzak hazırlar. Nebahat Akif’i bitirmeyi kafasına koymuştur.

Kardeşlerim Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanında Akif’in kaybetme noktasına geldiği görüldü. Doruk ve Asiye arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken Kadir’in Melisa konusundaki tavrı ise merak ediliyor. Kardeşlerim merakla beklenen yen bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.