Sen Çal Kapımı Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sen Çal Kapımı 38. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı romantik komedi dizisinde Eda ve Serkan’ın zorluklarla dolu eğlenceli ilişkileri anlatılıyor. Dizi cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sen Çal Kapımı Dizisi 37. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı geçen hafta 37. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Selin’in hamilelik haberi herkesin gündemine bomba gibi düşerken, Eda ise bu durumda ne yapacağını bilemez. Sen Çal Kapımı dizisi son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Serkan ve Eda tam mutlu olacaklarını düşünürken, Selin hamile olduğunu söyler. Selin’in hamilelik haberi başta Eda ve Serkan olmak üzere herkesi şok eder. Bu gelişme üzerine Eda, Serkan’dan uzak durmaya karar verir. Ancak Serkan’ın bu durumu kabullenmeye niyeti yoktur. Bu sırada kızlar Selin’in yalan söyleme ihtimali üzerinde durmaya başlar. Eda Selin’in gerçekten hamile olup olmadığını öğrenmek için harekete geçer. Selin gerçekten de hamiledir. Ancak bebeğin babasının kim olduğu konusunda Selin’in de kafası karışıktır. Bu gelişme ile yeniden ortaya çıkan Deniz ise bebeğin babasının kendisi olabileceğini düşünür. Selin bebek Deniz’den dahi olsa Serkan’ı elinde tutmak için bu durumu kullanmak konusunda kararlıdır. Bu karmaşanın içinde Serkan’ın düşündüğü tek şey ise Eda’nın kendisinden uzaklaşmasını engellemektir.

Sen Çal Kapımı Dizisi 38. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanları da yayınlandı. Fragmanda Eda Selin’in bebek ile ilgili planlarını öğrendiği görüldü. Serkan’ın ise hasta olduğunu öğrenmesi ve bunun üzerine Eda ile anı yaşamaya başlaması dikkat çekti. Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.