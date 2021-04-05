Çukur 4. Sezon 31. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Çukur 4. Sezon 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 4. Sezon 31. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Çukur aksiyon ve heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Çokak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. Yapım pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 30. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Çukur dizisi geçen hafta 4. sezonunun 30. bölümü ile ekrana geldi. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine aksiyon dolu sahneler ekrana geldi. Vartolu ve Yamaç arasındaki gerilimin yükseldiği son bölümde heyecan dolu sahneler izleyenlerden beğeni topladı.

Çukur dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Yamaç ve Vartolu arasında başlayan gerilim herkesi etkiler. Vartolu’nun Amca’nın yanında yer alması ile ikili arasında gerilim git gide yükselmeye başlar. Yamaç her ne kadar Vartolu ile karşı karşıya kalmak istemese de Amca ile mücadele etmek için başka çaresi yoktur. Yamaç ve Vartolu’nu bu gerilimi herkesi etkilemeye başlarken, Yamaç içlerindeki haini bulmak için bir plan yapar. Amca’ya yardım eden muhbiri bulmak için şüphelendiği isimlerden birine tuzak kurar. Bir yandan da eski bir düşmanı ile olan hesabını kapatmak için başka bir mücadeleye atılır. Bu sırada Amca ise Bilal ile olan hesabını kapatmak ister ve harekete geçer. Amca’nın Bilal’e düzenleyeceği operasyonun başına ise Vartolu geçecek. Vartolu verdiği bu sözü yerine getirmeye çalışırken büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kalır. Dizi son bölümündeki aksiyon dolu sahneleri ile yine nefesleri kesti.

Çukur Dizisi 4. Sezon 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Vartolu ile Amca arasındaki konuşmalar izleyenlerin dikkatini çekti. Vartolu ve Yamaç arasındaki savaşın resmen başladığı fragmanda heyecan dolu sahneler izleyenleri meraklandırdı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.